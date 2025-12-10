Реклама

18:21, 10 декабря 2025

Российские экспортеры стали продавать меньше валюты

ЦБ: В ноябре российские экспортеры сократили продажу валюты на 17 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Kateryna Bielokopytova / Shutterstock / Fotodom

В ноябре российские экспортеры сократили продажу валюты на 17 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В «Обзоре финансовых рисков» регулятор отметил, что чистые продажи валюты 29 компаниями из числа крупнейших экспортеров в стране упали до 6,9 миллиарда долларов — уровня середины 2025-го. Причиной называют снижение цен на нефть.

В то же время падает и спрос на валюту со стороны населения на биржевом и внебиржевом рынках. Он сократился со 158,6 миллиарда до 148,8 миллиарда долларов, но остается повышенным.

Как отмечают в регуляторе, на статистику покупок валюты продолжает оказывать влияние спрос «ограниченного круга физических лиц». Так, например, в октябре фиксировался 11-кратный рост валютных депозитов.

ЦБ РФ с 8 декабря отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан страны. Регулятор объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке. Ограничения на такие денежные операции отменят также для физлиц-нерезидентов из дружественных стран.

