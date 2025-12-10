Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:43, 10 декабря 2025Наука и техника

Российские Су-34 усовершенствовали

«Ростех»: Истребители-бомбардировщики Су-34 стали точнее и мощнее поражать цели
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Истребители-бомбардировщики Су-34 после усовершенствования на основе опыта специальной военной операции (СВО) стали точнее и мощнее поражать цели. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования», — заявили в компании, заметив, что по соотношению летно-технических и боевых характеристик Су-34 является одним из самых лучших боевых самолетов в мире.

К его преимуществу в «Ростехе» отнесли способность выполнять сложные задачи по наземным, воздушным и морским целям в любых погодных условиях.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Также в госкорпорации сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию самолетов Су-34.

В сентябре издание Military Watch Magazine заметило, что ВКС России получают больше истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем самолетов других типов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Буквально бьют в спину». Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    На Западе объяснили изменение позиции Зеленского по выборам

    Петербургу пообещали три новых станции метро

    Алеся Кафельникова снялась в прозрачном нижнем белье и с крестом на шее

    Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

    В «Тануки» появилась должность директора по спокойствию

    Глава «АвтоВАЗа» назвал китайские автомобили слишком дешевыми

    Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине

    Появились подробности о готовивших вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok