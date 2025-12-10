Российский боец СВО на гидроцикле смог обмануть украинские дроны с помощью хитрости

RT: Российский боец на гидроцикле смог увернуться от FPV-дронов ВСУ

Российский боец с позывным Артист на гидроцикле смог обмануть украинские дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью хитрости. Его историю публикует RT.

Это произошло в Херсонской области, где бойцы группировки войск «Днепр» выполняют боевые задачи, часть из которых — в островной зоне. За участником СВО начали охоту сразу два FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Моя задача была — отвезти человека на остров. На обратном пути вражеская птица увидела, как я возвращаюсь, и за мной отправили два FPV-дрона. На подходе к узкому месту я услышал хлопок, и понял, что это дрон. Второй [оператор], видимо, понял, что меня не догонит, решил срезать через камыш. Я его увидел слева, он промахнулся», — вспомнил Артист.

По его словам, после того, как два дрона не смогли его настигнуть, ВСУ решили начать минометный обстрел.

«Тогда я начал [маневрировать] влево-вправо, то есть идти не по прямой траектории, два раза они попытались выстрелить, поняли, что бесполезно. Вышел на берег, перекрестился и уехал», — заключил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что другой российский боец СВО выжил после нескольких сбросов с украинских дронов. Его спасло то, что он спрятался в горе мусора.