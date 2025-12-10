Российский юрист рассказал об использовании полиграфа при сделках с недвижимостью

«Газета.ру»: Юрист рассказал об использовании полиграфа при покупке недвижимости

Юрист Илья Русяев рассказал, зачем использовать полиграф перед сделкой с недвижимостью. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, Русяев сообщил, что полиграф в некоторых случаях рассматривается как дополнительный инструмент обезопасить сделку с недвижимостью. Но устройство используется только по добровольному согласию, а в судебных процессах результаты исследования воспринимают с осторожностью.

В уголовных делах такие доказательства обычно не принимаются, а в гражданских они являются лишь мнением специалиста, которое не заменяет официальные документы. Поэтому сам по себе полиграф не защитит от недобросовестных действий контрагента.

Также перед таким исследованием рекомендуется взять письменное согласие на его проведение и уточнить, кому будут переданы данные. При проверке лучше задавать вопросы, которые потом можно будет проверить и подтвердить документами.

Ранее сообщалось, что стало известно о политологической экспертизе Долиной.