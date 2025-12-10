Реклама

Из жизни
07:00, 10 декабря 2025Из жизни

Школьную учительницу уволили за оценку пенисов

В Великобритании учительницу уволили за продажу нижнего белья
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудницу школы для аутистов уволили, когда нашли ее аккаунт на OnlyFans. Об этом пишет Daily Mirror.

Школьную учительницу Лиэнн Уилсон разоблачили в мае 2023 года. Коллега наткнулся на ее профиль с эротическими фотографиями и видео и сообщил об этом в отдел кадров.

На OnlyFans Уилсон использовала псевдоним Софи Палмер. В таком амплуа она занималась оценкой пенисов своих подписчиков и продавала им нижнее белье. Кроме того, мужчины могли за деньги удаленно управлять вибратором Уилсон.

На дисциплинарном слушании учительница заявила, что публиковала на платформе только такие фотографии и видео, на которых не было видно ее лица. Несмотря на это, в аккаунте Уилсон нашли как минимум два снимка, по которым ее можно было узнать.

Учительница также утверждала, что отказывалась от слишком откровенных запросов, из-за чего теряла деньги и подписчиков. Она объяснила, что активно ввела аккаунт до октября 2022 года. Все это не убедило дисциплинарную комиссию.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида суд запретил женщине заниматься волонтерством в школе из-за ее аккаунта на платформе OnlyFans. Ее адвокат отметил, что она стала жертвой «полиции нравов».

