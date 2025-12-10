Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

Журналистка Ксения Собчак призналась, что встает поздно по утрам

Известная российская журналистка Ксения Собчак призналась, что не любит вставать рано по утрам. В сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она раскрыла время подъема.

Отвечая на вопрос подписчика о том, во сколько она просыпается, Собчак заявила, что встает поздно, не раньше 10:30-11:00, а иногда и позже. Журналистка назвала поздние подъемы «единственной роскошью, которую она может позволить себе».

«Я ложусь поздно, я сова. Мне нравится такой режим», — добавила она.

Ранее Собчак поделилась планами на Новый год. Журналистка выразила надежду на то, что встретит праздник на работе.

Перед этим Собчак отреагировала на сообщения об эмиграции телеведущего Ивана Урганта. Журналистка назвала его прекрасным и остроумнейшим человеком.