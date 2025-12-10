Собянин сообщил о новой попытке атаковать Москву

Собянин: Сбит летевший на Москву беспилотник

Летевший на Москву беспилотник сбили. О новой попытке атаковать город сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Силами противовоздушной обороны министерства обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву», — написал Собянин.

По его информации, на место падения обломков дрона выехали специалисты экстренных служб. Другой информации о разрушениях на земле мэр не привел. Сведений о пострадавших также нет.

Ранее утром в среду, 10 декабря, мэр Москвы заявлял, что средства противовоздушной обороны сбили третий за полчаса дрон, летевший на столицу.