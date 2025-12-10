Собянин заявил о новой попытке атаки БПЛА на Москву

Мэр Собянин: Еще один украинский БПЛА уничтожили при попытке атаки на Москву

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили при попытке атаки на Москву. О новом несостоявшемся налете противника сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

До этого градоначальник отчитался о ликвидации дрона, летевшего на Москву.

По информации Собянина, специалисты экстренных служб организовали работу на месте падения обломков беспилотника.

Сведений о пострадавших не поступало.

Дополнение: мэр Москвы заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за полчаса дрон, летевший на столицу. По последним официальным данным, над столицей сбили четвертый беспилотник.

Ранее в Минобороны России доложили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников.

Налетам со стороны противника подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.

Информации о ранениях мирных граждан и значительных разрушениях в ходе атак не приводилось.