Стало известно об уничтожении летевшего на Москву украинского БПЛА

Мэр Собянин: Силами ПВО уничтожен украинский БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как стало известно градоначальнику, на месте падения обломков дрона начали работу представители экстренных служб.

Других подробностей о происшествии мэр Москвы не привел.

До этого в Минобороны России доложили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников.

Налетам со стороны противника подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. Данных о пострадавших и значительных разрушениях в ходе атак не приводилось.

Еще раньше над регионами России удалось ликвидировать 121 украинский БПЛА.