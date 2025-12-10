Стало известно об уничтожении летевшего на Москву украинского БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Как стало известно градоначальнику, на месте падения обломков дрона начали работу представители экстренных служб.
Других подробностей о происшествии мэр Москвы не привел.
До этого в Минобороны России доложили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников.
Налетам со стороны противника подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.
Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. Данных о пострадавших и значительных разрушениях в ходе атак не приводилось.
Еще раньше над регионами России удалось ликвидировать 121 украинский БПЛА.