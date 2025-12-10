Составлен рейтинг самых дорогих стран 2025 года

В список самых дорогих зарубежных направлений 2025 года вошла Латинская Америка

Аналитики сервиса путешествий «Туту» составили рейтинг стран, поездки в которые в 2025 году обошлись россиянам дороже всего. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в список самых дорогих зарубежных направлений вошла Латинская Америка. Отмечается, что недельный отдых на двоих в Колумбии, Мексике, Перу и Чили мог стоить от 300 тысяч рублей и выше.

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин отметил, что экзотические и дальние страны в Латинской Америке и Океании пока остаются дорогими для путешественников: стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей за перелет туда-обратно.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год-2026. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

