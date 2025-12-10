Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 10 декабря 2025Россия

Путин убрал из состава Совбеза генерал-полковника из Грозного

Путин назначил замсекретаря Совбеза Максима Кутомкина вместо Олега Храмова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности — убрал с должности замсекретаря организации уроженца Грозного генерал-полковника Олега Храмова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из опубликованного следующим документа следует, что вместо Храмова заместителем секретаря Совбеза был назначен Максим Кутомкин.

Олег Храмов работал в структурах Госбезопасности с 1973 по 2017 годы, последние годы — на руководящих должностях в ФСБ, а с 2017 года стал замсекретаря Совбеза. День назад, 9 декабря Храмову исполнилось 70 лет, и его отставка может быть связана с достижением предельного возраста для гражданских служащих.

Ранее сообщалось об отставке замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok