Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет штурмовиков на передовую без средств индивидуальной защиты. Такое заявление сделали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
«В боях в районе Вильчи командование 225-й отдельного штурмового полка отправляет своих военнослужащих на передовую без средств индивидуальной защиты», — назвал источник агентства одну из причин высоких потерь ВСУ в Харьковской области.
По его словам, большинство ликвидированных бойцов были найдены без шлемов и бронежилетов.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город ВСУ потеряли 46 процентов личного состава своей группировки.