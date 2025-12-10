Реклама

09:03, 10 декабря 2025Бывший СССР

Стала известна одна из причин высоких потерь ВСУ в Харьковской области

Командование ВСУ отправляет штурмовиков на передовую без шлемов и бронежилетов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет штурмовиков на передовую без средств индивидуальной защиты. Такое заявление сделали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В боях в районе Вильчи командование 225-й отдельного штурмового полка отправляет своих военнослужащих на передовую без средств индивидуальной защиты», — назвал источник агентства одну из причин высоких потерь ВСУ в Харьковской области.

По его словам, большинство ликвидированных бойцов были найдены без шлемов и бронежилетов.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город ВСУ потеряли 46 процентов личного состава своей группировки.

