ТАСС: Подписавший «молодежный контракт» солдат ВСУ погиб в первом штурме

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Колесник, который подписал контракт для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, погиб при первом же штурме. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур, он был снайпером.

«Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме. Примечательно, что он был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях», — поделился собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, командир отправил молодого бойца на штурм в качестве пехоты, однако не исключил, что из-за низкой подготовки снайпера его огневую позицию быстро раскрыли и уничтожили.

Ранее итальянская газета L'Antidiplomatico заявила, что запущенная на Украине программа мобилизации молодежи полностью провалилась.