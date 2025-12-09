Реклама

Бывший СССР
21:55, 9 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

ТАСС: Подписавший «молодежный контракт» солдат ВСУ погиб в первом штурме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Колесник, который подписал контракт для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, погиб при первом же штурме. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур, он был снайпером.

«Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме. Примечательно, что он был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях», — поделился собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, командир отправил молодого бойца на штурм в качестве пехоты, однако не исключил, что из-за низкой подготовки снайпера его огневую позицию быстро раскрыли и уничтожили.

Ранее итальянская газета L'Antidiplomatico заявила, что запущенная на Украине программа мобилизации молодежи полностью провалилась.

