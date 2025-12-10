Командир Став: Для захода в Остаповское ВС России использовали военную хитрость

Вооруженные силы (ВС) России для захода в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области применили военную хитрость. Об этом пишет ТАСС.

По словам командира штурмового отделения с позывным Став, российские военные вошли с тыльной стороны, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) их не ждали.

«Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их», — рассказал он. Военный добавил, что сначала украинские войска пытались отстреливаться, после чего бросили оружие и стали бежать с позиций.

Ранее ВС РФ уничтожили технику иностранных наемников рядом с госграницей.