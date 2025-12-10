Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:06, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

Командир Став: Для захода в Остаповское ВС России использовали военную хитрость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России для захода в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области применили военную хитрость. Об этом пишет ТАСС.

По словам командира штурмового отделения с позывным Став, российские военные вошли с тыльной стороны, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) их не ждали.

«Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их», — рассказал он. Военный добавил, что сначала украинские войска пытались отстреливаться, после чего бросили оружие и стали бежать с позиций.

Ранее ВС РФ уничтожили технику иностранных наемников рядом с госграницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил ее выгнать

    Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

    Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

    Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

    В США представили законопроект о выходе из НАТО

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

    Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

    Известная беременная актриса снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok