10:08, 10 декабря 2025Мир

Страна ЕС впервые включит США в число национальных угроз

Berlingske: Дания включит США в число национальных угроз
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Служба военной разведки Дании впервые включит США в число национальных угроз. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на источники.

«США впервые включены в список угроз в отношении Дании», — сообщает издание.

Авторы материала указали, что отчет разведывательного сообщества будет полностью опубликован в среду, 10 декабря.

14 марта глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США могут привести к войне с Данией.

