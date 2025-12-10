Политолог Безпалько: Украина по-прежнему хочет втянуть Запад в войну с Россией

Украина по-прежнему делает ставку на попытку втянуть Великобританию и Европейский союз (ЕС), а затем и США в прямое вмешательство, несмотря на продолжающиеся переговоры о мире. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» политолог Богдан Безпалько.

По его словам, хотя перспективы такой интервенции остаются сомнительными, стратегия Киева на переговорах до сих пор строится вокруг этой линии.

«Европейский союз не может принять единое решение даже по изъятию российских активов, не говоря уже о военной операции. Хотя полностью такой риск исключать нельзя», — сказал Безпалько.

Он добавил, что без принуждения извне Украина никогда не пойдет на соглашение с Россией. Единственный способ заключить мир сейчас, как считает аналитик, — оказать максимальное политическое давление на Владимира Зеленского.

«Сделать это могут только США», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

