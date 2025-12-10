Стремление Трампа считаться с Россией объяснили

Политолог Безпалько: Трамп считается с Россией из-за успехов на фронте

Успешное наступление армии России на фронте — одна из главных причин, по которой президент США Дональд Трамп считается с интересами Москвы на переговорах о мире. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» политолог Богдан Безпалько.

По его словам, американская администрация учитывает риски, с которыми может столкнуться Вашингтон, из-за возможного стратегического поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому, как отмечает аналитик, сейчас к позиции Москвы относятся очень серьезно.

«Главное, что выбор — продолжать войну или идти к переговорам — есть у России. Сейчас обстоятельства складываются в ее пользу. А вот у западных стран такого выбора уже может не быть», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас Вашингтон может либо поддержать компромисс, либо потерять лицо и отступить, либо попробовать вмешаться напрямую — «с непредсказуемыми последствиями для всего мира».

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.