Предсказана судьба Зеленского после окончания украинского конфликта

Политолог Журавлев: Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта

Бегство президента Украины Владимира Зеленского после окончания конфликта — наиболее вероятный вариант, считает политолог Дмитрий Журавлев. Судьбу политика он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

«Вариант первый — он просто умрет. Вариант второй — ему придется бежать. Вариант третий и наименее вероятный — он сможет сохраниться в политике, не будучи президентом. Как показывает история украинской политики, такое не удалось никому. Наиболее реалистичный вариант — бегство, потому что так уж сильно хотеть его убить вряд ли там толпа большая собралась, личных врагов у него все-таки не столько, чтобы они только и мечтали, как его убрать», — предположил политолог.

При этом Зеленскому не стоит бежать в Штаты при нынешнем президенте Дональде Трампе, так как новая украинская власть, особенно если она будет проамериканской, сможет его выдать, полагает Журавлев. По его мнению, политик отправится в Великобританию, где в этом отношении будет чувствовать себя в безопасности.

Ранее немецкий политолог Патрик Бааб допустил бегство Зеленского из-за кризиса на Украине. Он отметил, что сейчас политик находится в крайне опасном положении и ему остается надеяться только на американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну.

