Политолог Бааб допустил бегство Зеленского из-за кризиса на Украине

Немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в крайне опасном положении. Об этом он высказался в эфире YouTube-канале Deep Dive.

Бааб допустил бегство Зеленского из-за кризиса на Украине. По его мнению, украинскому лидеру остается только надеяться на американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну.

Эксперт исключил, что Вооруженные силы Украины (СВО) смогут изменить ход конфликта с Россией. Чтобы избежать последствий неудач на фронте, Зеленский может сбежать, добавил Бааб.

Ранее положение Зеленского на переговорах описали как цугцванг. Это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход.