Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 9 декабря 2025Мир

В США допустили бегство Зеленского с Украины

Политолог Бааб допустил бегство Зеленского из-за кризиса на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в крайне опасном положении. Об этом он высказался в эфире YouTube-канале Deep Dive.

Бааб допустил бегство Зеленского из-за кризиса на Украине. По его мнению, украинскому лидеру остается только надеяться на американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну.

Эксперт исключил, что Вооруженные силы Украины (СВО) смогут изменить ход конфликта с Россией. Чтобы избежать последствий неудач на фронте, Зеленский может сбежать, добавил Бааб.

Ранее положение Зеленского на переговорах описали как цугцванг. Это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

    «Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

    В России напомнили об опыте союзничества с США

    Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

    Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

    Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

    В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok