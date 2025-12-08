Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:47, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Положение Зеленского на переговорах описали термином из шахмат

Sky news: На Украине называют цугцвангом позицию Зеленского на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

На Украине положение президента страны Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Об этом сообщил телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.

В публикации объясняется, что «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход. Журналисты подчеркнули, что таким образом позицию Зеленского описал один украинский источник.

Ранее американский журналист Рик Санчес указал на неразумность действий Зеленского. По мнению Санчеса, встречи президента Украины с европейскими лидерами нацелены лишь на то, чтобы потешить его самолюбие. Европа не играет никакой важной роли в урегулировании конфликта и президент США Дональд Трамп дал это ясно понять, отметил журналист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Трамп репостнул к себе статью американской газеты про «импотентных» европейцев

    Зеленский прибыл в Брюссель

    Украинские Telegram-каналы под видом российских раскрыли по аббревиатурам ВСУ

    Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

    В США заявили о способности Трампа надавить на Украину в одном вопросе

    Большинство американцев выступили за территориальные уступки Украины ради мира

    На Украине потребовали отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    В США назвали возможным отказ Трампа от усилий по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok