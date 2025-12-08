Sky news: На Украине называют цугцвангом позицию Зеленского на переговорах

На Украине положение президента страны Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Об этом сообщил телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.

В публикации объясняется, что «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход. Журналисты подчеркнули, что таким образом позицию Зеленского описал один украинский источник.

Ранее американский журналист Рик Санчес указал на неразумность действий Зеленского. По мнению Санчеса, встречи президента Украины с европейскими лидерами нацелены лишь на то, чтобы потешить его самолюбие. Европа не играет никакой важной роли в урегулировании конфликта и президент США Дональд Трамп дал это ясно понять, отметил журналист.

