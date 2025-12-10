Тигренок в Приморье освоил «лесные СМС» и попал на видео

Тигренок в «Земле леопарда» освоил общение с помощью запаховых меток

Тигренок в приморском заповеднике освоил общение с помощью запаховых меток и попал на видео. Его публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах детеныш хищника с большим интересом обнюхивает ствол поваленного дерева. «Тигренок и его первые лесные СМС. Общение — дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое и больше не можешь остановиться», — подписали ролик сотрудники заповедника.

Они уточнили, что возраст героя видео — до года. Пока он держится рядом с мамой, но может совершать и одиночные прогулки, как эта.

Запаховые метки служат важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации и содержат подробную информацию об оставившем их животном, добавили в «Земле леопарда».

