Моя страна
20:25, 8 декабря 2025Моя страна

Фазан в России не растерялся и сделал селфи как в тюрьме

«Земля леопарда» показала кадры фазана, где есть его селфи в профиль и анфас
Варвара Кошечкина
Архивное фото

Фазан принял фотоловушку приморского заповедника за новый интересный предмет, не растерялся и сделал несколько фото как в тюрьме — в профиль и анфас. Снимки публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как птица стоит на фоне сопок и большого дерева. Фазан смотрит прямо в камеру, ему оказалось это любопытно.

В шутку специалисты заповедника заявили, что это грозная птица, которой не стоит говорить всякие неприятные слова, особенно про ее способность летать. По их мнению, иначе фазан может «очень серьезно посмотреть» на сказавшего эту фразу.

Ранее способного похитить душу человека «рыжего панка» заметили в приморском заповеднике. Рыжевато-охристый колонок вышел из чащи леса, чтобы посидеть на мхе.

Также стало известно о кабанихе, сфотографировавшей свое потомство. «Мама-кабан в кадр не попала, а вот весь ее детский сад успешно попозировал (один даже посмотрел в объектив)», — указали тогда специалисты заповедника.

