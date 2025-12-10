Трамп пожаловался на мигрантов из «адских дыр»

Трамп: США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»

США принимают слишком много людей из «адских дыр». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании, пишет издание The Hill.

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр, как Афганистан, Таити, Сомали и многих других стран», — отметил политик. После этих слов присутствующие начали аплодировать.

Также американский лидер рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые «не для протокола» спросили у него, почему США принимают людей только из третьих стран.

Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах сколько-то «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа».

На днях администрация Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. Так, срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет.

До этого Дональд Трамп пообещал приостановить миграцию в США для людей из стран третьего мира.