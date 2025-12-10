Реклама

05:45, 10 декабря 2025Мир

Трамп проигнорировал конфликт на Украине в ходе своего выступления

Трамп ни разу не упомянул конфликт на Украине в ходе своего выступления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Во вторник президент США Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками в Пенсильвании. Его выступление длилось 1 час 40 минут, однако за это время американский лидер ни разу не упомянул конфликт на Украине. На это обратило внимание РИА Новости.

«За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан», — сказал Трамп. Он также уделил внимание и конфликту Таиланда и Камбоджи, который недавно вспыхнул снова.

Кроме того, президент США поговорил со сторонниками и об операциях против наркоторговцев в Карибском бассейне. Украине Трамп не уделил ни минуты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «считаные дни» для ответа на мирный план.

