Мир
04:25, 10 декабря 2025Мир

Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

Forbes: Трампа во время пресс-подхода ударили дверью туалета на борту самолета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп был вынужден сделать паузу во время пресс-подхода на борту его самолета из-за того, что пытавшийся выйти из туалета человек слегка ударил его дверью в плечо, пишет Forbes.

Во время перелета в Пенсильванию американский президент посетил салон для беседы с журналистами. Он расположился в проходе и начал отвечать на вопросы пресс-пула. Внезапно дверь туалетной кабины приоткрылась и слегка коснулась его правого плеча. Трамп с удивлением обернулся и поздоровался. Услышав знакомый голос, пассажир, похоже, передумал выходить и осторожно закрыл дверь.

После инцидента президент продолжил диалог с журналистами, однако вскоре беседа прервалась из-за вхождения самолета в зону турбулентности. Трамп предложил всем вернуться на свои места и удалился в свой отсек.

Ранее Трамп уронил шоколадку, но быстро поднял ее и передал ребенку. Также во время поздравления к президенту подошли дети, наряженные, как Трамп и его супруга — мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто, как у первой леди. Кроме того, еще один ребенок пришел в черном костюме агента секретной службы.

