Трамп уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку

Трамп на праздновании Хэллоуина уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку

Президент США Дональд Трамп уронил шоколадку, но быстро поднял ее и передал ребенку. Инцидент произошел на празднике в честь Хэллоуина в Белом доме, трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Также во время поздравления к президенту подошли дети, наряженные, как Трамп и его супруга — мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто, как у первой леди. Кроме того, еще один ребенок пришел в черном костюме агента секретной службы.

Американский лидер устроил праздник в честь Хэллоуина вместе с первой леди Меланьей Трамп. Наряжаться в костюмы семья Трамп не стала. Детям в костюмах различных персонажей первая пара дарила шоколад.