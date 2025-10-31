Мир
Трамп уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку

Трамп на праздновании Хэллоуина уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уронил шоколадку, но быстро поднял ее и передал ребенку. Инцидент произошел на празднике в честь Хэллоуина в Белом доме, трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Также во время поздравления к президенту подошли дети, наряженные, как Трамп и его супруга — мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто, как у первой леди. Кроме того, еще один ребенок пришел в черном костюме агента секретной службы.

Американский лидер устроил праздник в честь Хэллоуина вместе с первой леди Меланьей Трамп. Наряжаться в костюмы семья Трамп не стала. Детям в костюмах различных персонажей первая пара дарила шоколад.

