Трамп назвал свое самое любимое слово

Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина». Слова американского лидера приводит NBC News.

«Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина"», — назвал он слово.

Политик объяснил свой выбор тем, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США. По словам Трампа, они обеспечивают приток инвестиций в страну, кроме того, оказывают помогают американским фермерам.

Ранее Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии.