Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:34, 10 декабря 2025Мир

Трамп назвал свое самое любимое слово

Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является «пошлина». Слова американского лидера приводит NBC News.

«Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина"», — назвал он слово.

Политик объяснил свой выбор тем, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США. По словам Трампа, они обеспечивают приток инвестиций в страну, кроме того, оказывают помогают американским фермерам.

Ранее Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Считаные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В МИД Норвегии ощутили дефицит сотрудников со знанием русского языка

    В Киеве указали на странную ситуацию с Зеленским и Папой Римским

    Трамп проигнорировал конфликт на Украине в ходе своего выступления

    США и Украина обсудили коррупцию, санкции и условия мира

    Трамп назвал свое самое любимое слово

    Тревел-блогерша описала три страны фразой «сувенир из России делает путешествия проще»

    Предсказана судьба Зеленского после окончания украинского конфликта

    Россиянам назвали признаки подозрительного новогоднего вклада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok