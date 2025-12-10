Реклама

01:45, 10 декабря 2025

Трампа раскритиковали за его подход к урегулированию конфликта на Украине

Марина Совина
Фото: Brian Snyder / Reuters

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за необдуманный подход в работе по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет издание Foreign Affairs (FA).

Американские обозреватели отметили, что глава Белого дома действует необдуманно, во многом импровизирует. По их мнению, Трамп нетерпелив в ожидании результатов. Автор статьи обвинил американского лидера в непоследовательности.

«Его подход к миротворчеству страдает от невероятной степени импровизации, игнорирования регионального опыта и, как следствие, поверхностности и полета фантазии», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал, какую цель преследует Вашингтон, пытаясь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в первую очередь американская сторона хочет добиться прекращения гибели людей.

