Трамп назвал главную цель США в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую цель преследует Вашингтон, пытаясь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в первую очередь американская сторона хочет добиться прекращения гибели людей. Политика цитирует РИА Новости.

«Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось», — объяснил лидер Соединенных Штатов в ходе общения с журналистами на круглом столе по финансовой помощи американским фермерам.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.