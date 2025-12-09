Реклама

23:30, 8 декабря 2025Мир

Трамп назвал главную цель США в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что США хотят остановить гибель людей в конфликте на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую цель преследует Вашингтон, пытаясь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в первую очередь американская сторона хочет добиться прекращения гибели людей. Политика цитирует РИА Новости.

«Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось», — объяснил лидер Соединенных Штатов в ходе общения с журналистами на круглом столе по финансовой помощи американским фермерам.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

