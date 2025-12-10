Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 10 декабря 2025Экономика

Пенсионерка оставила молодоженов без квартиры и с ипотекой

Тулячка продала квартиру молодоженам и отказалась отдавать ключи из-за аферистов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

68-летняя жительница Тулы продала квартиру молодоженам, а позднее заявила о мошенничестве и решила аннулировать сделку. На продажу пенсионерка согласилась, несмотря на изначальные подозрения в том, что ее ведут аферисты, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пара купила квартиру у женщины почти за три миллиона рублей, ради семейного гнездышка им пришлось взять ипотеку под 28 процентов сроком на 13 лет. Казалось бы, покупатели предусмотрели все: хозяйку квартиры проверяли через банк и попросили справку из психдиспансера. На вопрос о причинах продажи пенсионерка ответила, что собирается перебраться к дочери, а вырученные деньги отдать ей на погашение ипотеки. Женщина поначалу не препятствовала переезду, освободила квартиру, а молодожены помогали ей перевезти вещи на дачу. «Она предложила помочь с ремонтом, а когда подписывали акт приема-передачи, оставила нам икону на счастливую семейную жизнь», — вспоминают покупатели.

Когда деньги были выплачены и пришло время получать ключи, пенсионерка начала сопротивляться. Внезапно она заявила, что подписала документы под давлением мошенников, а все средства от продажи направила на «безопасный счет». Неизвестные пообещали женщине, что сделка пройдет фиктивно, а квартиру вернут с доплатой 20 процентов от ее стоимости. Уже в суде стало известно, что пенсионерка допускала, что действует под влиянием третьих лиц: до сделки она дважды обращалась к юристам, причем ее сопровождала дочь, знакомая с ситуацией. Иск подала как раз дочь пенсионерки, а юристы, с которыми они консультировались, представляют интересы бывшей собственницы в суде. Кроме того, выяснилось, что только за последние два года она провела три сделки с недвижимостью. «Долиной вернули — и мне вернете, ничего, что у вас ипотека, справитесь, выплатите», — нагло заявила пенсионерка.

Ранее воспользоваться примером Ларисы Долиной решил 38-летний москвич. Мужчина собрался вернуть себе квартиру спустя десять лет после продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    В США заявили о переломе в переговорах после одного события

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

    В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

    Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

    Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

    Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

    Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

    Москвичам назвали срок нового снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok