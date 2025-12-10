Пенсионерка оставила молодоженов без квартиры и с ипотекой

Тулячка продала квартиру молодоженам и отказалась отдавать ключи из-за аферистов

68-летняя жительница Тулы продала квартиру молодоженам, а позднее заявила о мошенничестве и решила аннулировать сделку. На продажу пенсионерка согласилась, несмотря на изначальные подозрения в том, что ее ведут аферисты, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пара купила квартиру у женщины почти за три миллиона рублей, ради семейного гнездышка им пришлось взять ипотеку под 28 процентов сроком на 13 лет. Казалось бы, покупатели предусмотрели все: хозяйку квартиры проверяли через банк и попросили справку из психдиспансера. На вопрос о причинах продажи пенсионерка ответила, что собирается перебраться к дочери, а вырученные деньги отдать ей на погашение ипотеки. Женщина поначалу не препятствовала переезду, освободила квартиру, а молодожены помогали ей перевезти вещи на дачу. «Она предложила помочь с ремонтом, а когда подписывали акт приема-передачи, оставила нам икону на счастливую семейную жизнь», — вспоминают покупатели.

Когда деньги были выплачены и пришло время получать ключи, пенсионерка начала сопротивляться. Внезапно она заявила, что подписала документы под давлением мошенников, а все средства от продажи направила на «безопасный счет». Неизвестные пообещали женщине, что сделка пройдет фиктивно, а квартиру вернут с доплатой 20 процентов от ее стоимости. Уже в суде стало известно, что пенсионерка допускала, что действует под влиянием третьих лиц: до сделки она дважды обращалась к юристам, причем ее сопровождала дочь, знакомая с ситуацией. Иск подала как раз дочь пенсионерки, а юристы, с которыми они консультировались, представляют интересы бывшей собственницы в суде. Кроме того, выяснилось, что только за последние два года она провела три сделки с недвижимостью. «Долиной вернули — и мне вернете, ничего, что у вас ипотека, справитесь, выплатите», — нагло заявила пенсионерка.

