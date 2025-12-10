Реклама

15:02, 10 декабря 2025

Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

Алина Черненко

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Европейскую туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостаточного количества денег для пребывания в стране. Своей историей путешественница поделилась в TikTok, на нее обратил внимание портал Motheship.

2 декабря 23-летняя Кая прилетела в международный аэропорт Дон Муанг в Бангкоке. Сотрудники иммиграционной службы заявили, что ее средств не хватает для въезда в королевство. Девушке пришлось провести ночь в комнате для задержанных, после чего ее депортировали.

Как пишет издание, в соответствии с действующими правилами въезда в Таиланд, туристы должны предъявить подтверждение наличия средств в размере не менее 20 тысяч батов (около 48,2 тысячи рублей) на одного человека. Сотрудники иммиграционной службы могут применять это правило по своему усмотрению.

Кая призналась, что часто ездит в Таиланд, но раньше у нее никогда не проверяли наличие денег. В комментариях европейка уточнила, что у нее был необходимый минимум средств, но она просто неправильно заполнила иммиграционные формы из-за спешки.

Автор ролика выразила разочарование по поводу отказа во въезде, назвала аэропорт Дон Муанг «известным своей строгостью в отношении технических формальностей» и посоветовала другим туристам избегать его в качестве пункта въезда.

Ранее россиянку не пустили в Объединенные Арабские Эмираты из-за татуировок и пирсинга на лице. Девушку держали на погранпункте 20 часов и в итоге отказали ей во въезде.

