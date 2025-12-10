Участники СВО пожаловались на московских застройщиков

Прокурор Москвы Жук провел личный прием участников СВО и членов их семей

Прокурор Москвы Максим Жук провел личный прием участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, вместе с ним жалобы бойцов выслушали Московский городской военный прокурор Валерий Неко и военный комиссар города Максим Локтев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На встрече также присутствовал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.



Военнослужащие, их жены и матери обратились за помощью в получении наград и удостоверений к ним, денежного довольствия после увольнения, защиты трудовых прав и социальной поддержки. Также поступили жалобы относительно долевого строительства и качества оказания услуг со стороны застройщиков. Всего было принято девять заявителей, которые получили разъяснения по волновавшим их вопросам, их письменные обращения поставлены на контроль.



Жук подчеркнул, что комплексный подход к решению проблем участников СВО доказал свою эффективность. Соблюдение их прав остается приоритетным направлением прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал безобразием выселение членов семей участников СВО из любого жилья. «Да какой бы статус ни носило это жилье — человек на фронте воюет. Что за бред вообще? Это безобразие», — обозначил Путин.

Общественный резонанс вызвал случай в Тюмени, где чиновники сделали бездомным участника СВО. Городская администрация приняла решение о снятии военнослужащего с регистрации и выселении его с занимаемой жилплощади. Квартиру опечатали.