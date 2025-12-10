Украина ответила на предложения США по урегулированию

Журналист Axios: Украина ответила США на предложения по урегулированию

Украина ответила на предложения администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист портала Axios Барак Равид.

«Украина в среду дала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США», — написал он, сославшись на неназванных украинских и американских чиновников. Содержание ответа не раскрывается.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила о готовности Украины отказаться от Донбасса в обмен на уступки России. «Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили уступки территории России, если Москва будет готова пойти на взаимные уступки», — говорится в статье.