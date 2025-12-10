Welt: Украина потерпит поражение без иностранного финансирования

Если Украину прекратят финансировать, то долго продолжать конфликт она не сможет, и в итоге для Киева все закончится поражением. С таким мнением выступил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них [украинцев] почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы», — констатировал корреспондент.

Он отметил, что с тех пор, как США прекратили поставлять Украине оружие, положение Киева на фронте значительно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что разрешение конфликта России и Украины остается важнейшим приоритетом для американского президента Дональда Трампа.