Мир
01:14, 10 декабря 2025Мир

Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

Welt: Украина потерпит поражение без иностранного финансирования
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если Украину прекратят финансировать, то долго продолжать конфликт она не сможет, и в итоге для Киева все закончится поражением. С таким мнением выступил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них [украинцев] почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы», — констатировал корреспондент.

Он отметил, что с тех пор, как США прекратили поставлять Украине оружие, положение Киева на фронте значительно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что разрешение конфликта России и Украины остается важнейшим приоритетом для американского президента Дональда Трампа.

    Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

