15:48, 10 декабря 2025Силовые структуры

Утопившей новорожденного сына в тазу россиянке избрали меру пресечения

В Петербурге отправили в СИЗО женщину, утопившую новорожденного сына в тазу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО женщину, утопившую новорожденного сына в тазу. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Женщина обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным канала, суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Задержанная не возражала против такого решения.

8 декабря, как отмечается, в квартире на улице Ушинского женщина поместила своего новорожденного сына в таз с водой и удерживала его там, лишив возможности дышать. В результате мальчик не выжил.

Ранее также появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке.

