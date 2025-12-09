Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

Утопившая новорожденного в Петербурге оказалась автором курса по родовой системе

Утопившая новорожденного в Санкт-Петербурге оказалась автором курса по родовой системе. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По его данным, Анастасия Скворцова является блогером и автором курса по родовой системе. При этом она расправилась со своим ребенком, которому было 16 дней. Женщина положила его в таз с водой и удерживала там, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни. Затем злоумышленница позвонила в полицию и сообщила о содеянном.

Скворцова — сертифицированный ведущий игр «Психосоматика», «Энергия рода» и «Мое призвание». Она публично заявляла, что этот ребенок был для нее очень долгожданным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка жестоко расправилась с новорожденным сыном.