14:27, 10 декабря 2025

В ЕС решили нарушить золотое правило из-за активов России

Виктория Кондратьева
Фото: Sergio Perez / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов продлить запланированный на 18 декабря саммит на два дня, если это потребуется в рамках обсуждения вопроса об изъятии российских активов. Об этом пишет Politico.

«Это редкое отступление от золотого правила [председателя Европейского совета Антониу] Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что страны ЕС пытаются как можно скорее принять решение о предоставлении Украине кредита за счет замороженных активов России. В частности, европейские дипломаты намерены убедить Бельгию, выступающую против данной инициативы из-за политических и финансовых рисков, изменить свою позицию.

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном порядке принять специальный закон о бессрочной блокировке замороженных российских активов и обойти потенциальное вето Венгрии. Источники издания утверждают, что тем самым Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине.

