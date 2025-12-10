Реклама

15:57, 10 декабря 2025Мир

В Италии признали поражение на Украине

Вице-премьер Италии Сальвини: Конфликт на Украине уже проигран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: Remo Casilli / Reuters

Конфликт на Украине уже проигран Европой. Об этом заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире телеканала Rete4.

Вице-премьер подчеркнул, что российские войска наступают, в то время как Украина вынуждена проводить мобилизацию на фоне растущего дезертирства. По словам Сальвини, у него сложилось впечатление, что «некто в Европе» не заинтересован в том, чтобы на Украине наступил мир, так как опасается за свою должность.

«Я не буду отнимать деньги у итальянской системы здравоохранения, чтобы продолжать войну, которая проиграна», — заключил Сальвини.

Ранее Трамп заявил, что Россия в отличие от Украины обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта.

