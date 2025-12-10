Реклама

02:26, 10 декабря 2025

В Киеве допустили обвал фронта и потерю еще трех областей в случае отказа идти на уступки

Золотарев: К лету Украину может ждать обвал фронта и потеря еще трех областей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka Online допустил обвал фронта и потерю еще трех областей к лету в случае отказа идти на уступки сейчас.

«К лету нас ждут серьезные проблемы, есть очень большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, — да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось еще три», — сказал эксперт.

Он добавил, что у ВСУ очень сложное положение на земле, нет позиционного тупика, как в 2023 году, равно как и продвижений вперед. Поэтому в процессе урегулирования Киеву следует исходить из реальной ситуации, заключил политтехнолог.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город Киев потерял 46 процентов личного состава.

