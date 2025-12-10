Реклама

Бывший СССР
05:54, 10 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве указали на странную ситуацию с Зеленским и Папой Римским

Соскин указал на то, что Папа Римский сторонился Зеленского в ходе встречи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV последний сторонился украинского лидера перед журналистами. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

«Папа Римский принял Зеленского где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда Папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу», — сказал политолог, назвав произошедшее странной ситуацией.

По мнению Соскина, такое поведение Льва XIV демонстрирует истинное отношение политиков Европы к Зеленскому: они не уважают его, несмотря на то, что говорят об обратном.

Ранее Зеленский сообщил, что пригласил Папу посетить Украину.

