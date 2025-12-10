В Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине

Песков: РФ и США пока не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам

О необходимости провести выборы на Украине еще давно говорил президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это то, о чем давно, собственно, говорил президент Путин, это то, о чем недавно говорил [президент США Дональд] Трамп, поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», — напомнил он.

По словам Пескова, Москва пока не обсуждала с Вашингтоном заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к выборам.

Ранее Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Украине пора провести президентские выборы, так как у жителей страны должен быть такой выбор. Украинский лидер позднее ответил, что проведение выборов сейчас практически невозможно, но за кресло президента он не держится.