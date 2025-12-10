Реклама

20:20, 10 декабря 2025Россия

В МГУ обнаружили опасное заболевание

В МГУ выявили случай заболевания корью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова зафиксировали вспышку опасного заболевания — кори. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Случай заражения был зафиксирован у студента Высшей школы государственного аудита (ВШГА), которая располагается в четвертом корпусе МГУ.

В связи с обнаруженным заболеванием корпус на Ленинских горах закрыли на карантин. Длительность ограничений не сообщается.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом. В областном Роспотребнадзоре попросили жителей носить маску в местах скопления людей, а также мыть руки и слизистую носа после возвращения домой.

