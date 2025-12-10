В МГУ обнаружили опасное заболевание

В МГУ выявили случай заболевания корью

В Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова зафиксировали вспышку опасного заболевания — кори. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Случай заражения был зафиксирован у студента Высшей школы государственного аудита (ВШГА), которая располагается в четвертом корпусе МГУ.

В связи с обнаруженным заболеванием корпус на Ленинских горах закрыли на карантин. Длительность ограничений не сообщается.

