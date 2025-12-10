Реклама

В МИД Норвегии ощутили дефицит сотрудников со знанием русского языка

В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка из-за дефицита
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка и российского общества. Ведомство разместило на сайте информацию, что начало поиск таких специалистов на фоне дефицита.

«Чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы», — отмечается в пресс-релизе министерства.

Кандидатов приглашают на онлайн-встречу 16 декабря, где им раскажут, как их знания будут применять «в интересных и важных должностях во внешнеполитической службе Норвегии».

При этом в норвежском МИД ждут кандидатов, которые имеют знания о других регионах, помимо РФ и Восточной Европы, для них будет организована отдельная встреча, ее назначат на другую дату.

Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен назвал возможную причину конфликта Европы и России. По его мнению, ЕС стоит отказаться от иллюзии, будто он может контролировать эскалацию кризиса на Украине.

