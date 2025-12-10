В Москве картину великого художника продадут на аукционе

В Москве выставят на торгах картину великого российского художника Валентина Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По информации источника, произведение искусства выставят на торги за сумму 1,5 миллиона долларов (около 1 млрд 152 миллионов рублей). По оценке аукционного дома, стоимость всех лотов составила 2,5 миллиарда рублей.

«Российской площадке впервые удалось собрать коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание мировых лидеров арт-рынка Christie's и Sotheby's», — рассказали представители организаторов аукциона.

Ранее стало известно, что картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов.