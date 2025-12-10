Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 10 декабря 2025Экономика

Петербургу пообещали три новых станции метро

Губернатор Беглов: До 2034 года в Санкт-Петербурге построят три станции метро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

С 2028 по 2034 год в Санкт-Петербурге построят еще три новых станции метро. Такие планы развития подземного транспорта пообещал воплотить губернатор региона Александр Беглов в ходе прямой линии с горожанами, его слова передает РИА Новости.

Речь идет о станциях «Морской фасад», «Гаванская» и «Улица Доблести». Беглов пояснил, что последняя станет частью продолжения Красносельско-Калининской линии на юг до станции «Сосновая Поляна». А станции «Морской фасад» и «Гаванская» будут продолжением Лахтинско-Правобережной линии за станцией «Горный институт».

«Прежде чем прокладывать линии и строить станции, мы должны быть на 100 процентов уверены в надежности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год», — подчеркнул губернатор. Завершить работы планируют в 2034 году, добавил Беглов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2026 году в Москве должны запустить новую ветку метро. Речь идет о Рублево-Архангельской линии, которая в перспективе соединит деловой квартал «Москва-Сити» и Красногорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok