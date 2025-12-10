Пшидач: Зеленскому следует посетить место Волынской резни и поклониться жертвам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует посетить место Волынской резни и поклониться ее жертвам. С таким призывом выступил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

«Это было бы очень хорошо воспринято, если бы украинская сторона на уровне президента решила посетить место волынского преступления, место, в котором подразделения Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) уничтожали польских гражданских», — отметил Пшидач.

По его словам, украинскому лидеру также следует «поклониться жертвам этих преступлений» во время визита. Политик подчеркнул, что подобного жеста на данный момент не сделал ни один из украинских лидеров.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Польша, считающаяся союзником Украины, на самом деле не планирует существенно помогать Киеву из-за исторической обиды.