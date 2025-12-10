Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 10 декабря 2025Мир

В Польше призвали Зеленского поклониться жертвам Волынской резни

Пшидач: Зеленскому следует посетить место Волынской резни и поклониться жертвам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует посетить место Волынской резни и поклониться ее жертвам. С таким призывом выступил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

«Это было бы очень хорошо воспринято, если бы украинская сторона на уровне президента решила посетить место волынского преступления, место, в котором подразделения Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) уничтожали польских гражданских», — отметил Пшидач.

По его словам, украинскому лидеру также следует «поклониться жертвам этих преступлений» во время визита. Политик подчеркнул, что подобного жеста на данный момент не сделал ни один из украинских лидеров.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Польша, считающаяся союзником Украины, на самом деле не планирует существенно помогать Киеву из-за исторической обиды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok