Силовые структуры
15:21, 10 декабря 2025

В России нашлась крупная сумма денег среди носков, кофе и печенья в посылке из Германии

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MartiBstock / Shutterstock / Fotodom

В Москве на Международном почтамте нашлась посылка, в которой среди носков, кофе, печенья и чая была спрятана крупная сумма денег. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

Подозрительное отправление из Германии учуяла служебная собака по кличке Зимба. Бандероль предназначалась жителю Ростова-на-Дону. Во время ее осмотра рентген показал купюры, спрятанные в одежду, носки, печенье, чай и три пачки кофе. Таможенный инспектор изъял наличность: в общей сумме 100 тысяч рублей и 600 евро, обернутые в фольгу и аккуратно заклеенные прозрачным скотчем.

В таможне напомнили, что в международные почтовые отправления запрещено вкладывать монеты, банкноты и драгоценности. Посылка возвращена отправителю.

Ранее сообщалось о задержании российской туристки, которая из отпуска во Вьетнаме привезла «змеиное вино» с заспиртованной коброй в бутылке.

