Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:48, 10 декабря 2025Экономика

В России перестанут продавать два китайских кроссовера

BAIC: Модели X35 и X7 уйдут с российского рынка
Светлана Ходос

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Китайская компания BAIC сообщила, что с российского рынка уйдут два кроссовера — X35 и X7. В дилерских центрах марки уже начали распродавать остатки автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу бренда сообщает «Российская газета».

«Машины распродаем. И на этом все. X7 — это прошлое поколение X75. А что касается X35 — в Китае пока нет новой генерации этой модели», — сообщили в компании.

Ранее производитель отметил, что не намерен сворачивать продажи на российском рынке кроссоверов X55 и X75. Более того: в перспективе планируется расширение доступных в нашей стране версий машин за счет полноприводных версий паркетников.

Кроме того, BAIC начал сертификацию нового электро-кросса ArcFox αT (Alpha-T) для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которые входит и Россия. Ожидается, что модель получит несколько вариантов силовых установок мощностью от 218 до 425 сил, а на одном заряде аккумулятора сможет проехать до 688 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok