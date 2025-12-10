В России перестанут продавать два китайских кроссовера

BAIC: Модели X35 и X7 уйдут с российского рынка

Китайская компания BAIC сообщила, что с российского рынка уйдут два кроссовера — X35 и X7. В дилерских центрах марки уже начали распродавать остатки автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу бренда сообщает «Российская газета».

«Машины распродаем. И на этом все. X7 — это прошлое поколение X75. А что касается X35 — в Китае пока нет новой генерации этой модели», — сообщили в компании.

Ранее производитель отметил, что не намерен сворачивать продажи на российском рынке кроссоверов X55 и X75. Более того: в перспективе планируется расширение доступных в нашей стране версий машин за счет полноприводных версий паркетников.

Кроме того, BAIC начал сертификацию нового электро-кросса ArcFox αT (Alpha-T) для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которые входит и Россия. Ожидается, что модель получит несколько вариантов силовых установок мощностью от 218 до 425 сил, а на одном заряде аккумулятора сможет проехать до 688 километров.