15:48, 10 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ответе на ввод войск стран Европы на Украину

Чепа: Россия ответит ударом, если войска стран Европы будут введены на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Россия ответит ударами по войскам Европы, если они будут размещены на территории Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если ряд стран попытаются ввести свои войска, то удары по этим войскам не будут носить хирургический характер, а будут носить целенаправленный характер по уничтожению этих войск. Они будут самой непосредственной целью», — сказал Чепа.

Если Великобритания, Франция и Германия сумеют уговорить остальных членов Европейского союза в необходимости экспроприации замороженных активов России, то у страны есть готовый план по действиям в этом случае, добавил депутат.

«Целый ряд стран, в том числе Китай, обязательно сделают из этого выводы, и их активы, находящиеся в этих депозитариях, могут быть сняты. В любом случае все это грозит банкротством очень крупным европейским компаниям, и они этого всячески боятся», — пояснил Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответ на экспроприацию замороженных активов или размещение войск стран Европы на территории Украины.

Также стало известно, что руководство Европейского союза намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, для того чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

