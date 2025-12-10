В России рассказали об ответе на ввод войск стран Европы на Украину

Россия ответит ударами по войскам Европы, если они будут размещены на территории Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Если ряд стран попытаются ввести свои войска, то удары по этим войскам не будут носить хирургический характер, а будут носить целенаправленный характер по уничтожению этих войск. Они будут самой непосредственной целью», — сказал Чепа.
Если Великобритания, Франция и Германия сумеют уговорить остальных членов Европейского союза в необходимости экспроприации замороженных активов России, то у страны есть готовый план по действиям в этом случае, добавил депутат.
«Целый ряд стран, в том числе Китай, обязательно сделают из этого выводы, и их активы, находящиеся в этих депозитариях, могут быть сняты. В любом случае все это грозит банкротством очень крупным европейским компаниям, и они этого всячески боятся», — пояснил Чепа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответ на экспроприацию замороженных активов или размещение войск стран Европы на территории Украины.
Также стало известно, что руководство Европейского союза намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, для того чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.