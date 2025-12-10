Реклама

15:30, 10 декабря 2025

В России впервые назначили штраф за поиск заведомо экстремистских материалов

В России впервые выписали штраф за поиск изображения шеврона «Азова»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России впервые назначили штраф в три тысячи рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Первым, кто получил такой штраф, стал 20-летний медбрат из Каменска-Уральского Сергей Глухих, искавший в интернете изображение шеврона батальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией). Внимание правоохранительных органов к молодому человеку привлек его сотовый оператор, сообщивший, что абонент ищет запрещенный контент.

При досмотре силовики нашли в телефоне медбрата десятки ссылок на различные украинские террористические организации, в подписках оказались проукраинские паблики, а в галерее символика запрtщенных террористических организаций.

Ранее в Ярославле суд оштрафовал члена Российской академии наук Сергея Абрамова за финансирование экстремизма.

